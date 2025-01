Greenpeace findet hohe Werte von krebserregendem Stoff im Rhein

Insgesamt acht Wasserproben wurden im August (in Dormagen) und Oktober (in Düsseldorf, Krefeld-Uerdingen, Duisburg, Dinslaken und Leverkusen) aus dem Rhein entnommen. Die Werte übersteigen laut Greenpeace den Umweltgrenzwert um das Sechsfache. Die Perfluoroctansulfonsäure ( PFOS ) gilt als krebserregend und schädigt die Fortpflanzung.

Wenig Möglichkeiten PFOS unschädlich zu machen

PFOS gehört zu den sogenannten Ewigkeitschemikalien. Diese bauen sich, sobald sie einmal in der Umwelt vorhanden sind nicht ab. Die Verwendung des Stoffes ist in der EU seit mehr als zehn Jahren nur noch eingeschränkt erlaubt, zum Beispiel in Feuerlöschschaum.

Ein Herausfiltern aus Wasser oder Böden ist extrem schwierig. Die Chemikalien reichern sich in Lebewesen aller Art an. Greenpeace sagt, dass auch Menschen dadurch belastet sind. Julios Kontchu, Ökotoxikologe bei Greenpeace, bezeichnete die Situation als unhaltbar: " Es ist ein Skandal, dass wir ein Jahrzehnt nach dem Ende der Produktion in Deutschland derart hohe PFOS-Werte messen. Die zuständigen Landesämter in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg müssen schnell die Ursachen finden und entschärfen ."

Greenpeace fordert die Landesregierung nun auf, die Quellen der Belastung im Rhein ausfindig zu machen und zu entschärfen.