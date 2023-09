Mahnwache vor Essener Dom

Um ein Zeichen gegen den Missbrauch in der Kirche zu setzen, rief der Bottroper Markus Elstner am Mittwochnachmittag zu einer Mahnwache am Hengsbach-Denkmal vor dem Essener Dom auf. Markus Elstner ist selbst Betroffener, ein Missbrauchsopfer. Als Junge wurde er von einem Priester missbraucht.

Während der Mahnwache verhüllte er der Hengsbach-Statue mit einem Schal symbolisch die Augen. "Das ist ein 'Ruhrpott'-Schal", erklärt der Bottroper, "Im Ruhrpott sollten wir die Augen aufmachen. Nicht nur wir. Auch die Kirchen, die Bistümer sollten jetzt wirklich die Augen auf uns Betroffene richten, für uns Betroffene wirklich da sein und uns helfen, damit wir weiter im Leben klarkommen." Vertreter des Bistums Essen waren auch bei der Mahnwache anwesend und zeigten Verständnis für die Aktion.

Nicht wegschauen - das fordert Markus Elstner bei seiner Mahnwache

Auch in Herne und Bottrop Straßen nach Kardinal benannt

Die Diskussion rund um die Umbennung von Straßen und Plätzen steht wohl noch ganz am Anfang. Auch in anderen Ruhrgebietsstädten könnte das Thema noch hochkommen. In Herne und Bottrop gibt es beispielsweise Straßen, die nach ihm benannt sind. Außerdem zählt der verstorbene Kardinal Hengsbach zu einem der wenigen Träger des Ehrenringes der Stadt Essen.

Am Dienstag hatten die Bistümer Essen und Paderborn mitgeteilt, dass Hengsbach in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn eine damals 16-Jährige missbraucht haben soll. Zudem soll es einen Übegriff auf eine Frau in Essen 1967 gegeben haben.

