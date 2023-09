Bistum Essen: Missbrauchsvorwürfe gegen Gründerbischof Hengsbach

" Mir ist dabei sehr bewusst, was diese Entscheidung, die ich nach gründlicher Abwägung der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Erkenntnisse getroffen habe, bei vielen Menschen auslösen wird, die Kardinal Hengsbach als geschätzten Gründerbischof unseres Ruhrbistums in Erinnerung haben ", so Franz-Josef Overbeck.

Angesichts der vorliegenden Beschuldigungen sei es ihm aber wichtig, mögliche weitere Betroffene zu ermutigen, sich zu melden: " Sollten Sie selbst sexualisierte Gewalt durch Kardinal Hengsbach erlitten haben, dann wenden Sie sich bitte an die beauftragten Ansprechpersonen im Bistum Essen. "

Gallionsfigur der katholischen Kirche

Bischof-Hengsbach-Denkmal in Essen

1958 wurde der vormalige Paderborner Weihbischof Bischof des neugegründeten Bistums Essen und blieb dies bis 1991. Der gebürtige Sauerländer war zudem Gründer des Lateinamerika-Hilfswerks "Aktion Adveniat" und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Wohl wegen seiner Bemühung um eine Verständigung zwischen deutschen und polnischen Bischöfen wurde Hengsbach 1988 von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt.

In Essen wurde auch ein Platz nach ihm benannt. Seine Statue am Essener Dom und sein Grab in der Adveniat-Krypta im Dom stehen nun zur Diskussion. Andere Bistümer haben bei ihren Bischöfen, denen Vertuschung vorgeworfen wird, bereits erklärende Tafeln angebracht.