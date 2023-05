Jogginghose in der Schule – ja oder nein?

Kleiderordnungen sind Ermessenssache der Schulen

Kleiderordnungen gibt es an Schulen oder es gibt sie nicht. Eine klare Vorgabe vom NRW -Ministerium gibt es für Schüler nicht, nur Lehrer müssen " angemessen " zur Schule kommen. Was die Schüler tragen dürfen und was nicht, darf die Schule vorgeben.

"Die Schulkonferenz kann eine einheitliche Schulkleidung empfehlen, sofern alle in der Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und Schüler zustimmen." NRW-Schulgesetz, §42 Abs. 8

Auf dem Schulhof der Erich Klausener Realschule in Herten haben Jogginghosen nichts verloren. Cappys und Kapuzen dürfen getragen werden, aber nur außerhalb des Schulgebäudes. Darauf haben sich die Mitglieder der Schülervertretung geeinigt.

Schüler stellen Regeln selbst auf

Zu freizügige Kleidung wird nicht gerne gesehen, auch kurze Hotpants oder bauchfreie Tops zum Beispiel sind tabu. Die Regeln haben sich die Schülerinnen und Schüler sogar selbst überlegt. So weiß jeder genau, was geht und was nicht.

" Man fühlt sich wohler, man hält sich auch eher an seine eigenen Regeln, als wenn man das von den Lehrern gesagt bekommt. Da sind dann auch viele eigene Wünsche mit drin ", sagt eine Schülervertreterin.

"Kinder müssen sich immer abgrenzen"

Auch der Schulleiter Martin Kissenkötter ist zufrieden. Er und seine Lehrerkollegen hatten schon häufiger überlegt, welche Regeln sie aufstellen sollten. Das haben ihnen die Schüler jetzt abgenommen.

Schulleiter Martin Kissenkötter

" Natürlich müssen sich Kinder immer abgrenzen von Erwachsenen und das tun sie unter anderem auch über die Kleidung. Aber wenn Schüler von sich aus sagen, wir würden uns gerne so und so anziehen, dann ist das doch okay ", sagt Schulleiter Martin Kissenkötter.

Regeln doch zu streng geraten

Die Schülervertreter der Erich Klausener Realschule haben inzwischen festgestellt, dass ihre eigenen Regeln teilweise ein bisschen zu streng geraten sind und wollen diese jetzt nachbessern. In einer Woche sollen die Änderungswünsche bei der Lehrerkonferenz abgesegnet und beschlossen werden.

Von den Schülern erarbeitete Kleidungsregeln

Kontrolle über sein Leben verloren?

Am städtischen Gymnasium in Herten sieht es mit Cappy und Jogginghose wieder anders aus. Hosen mit Löchern gibt es hier, auch sehr legere Kleidung. Jogginghosen sind zwar kaum zu sehen, aber sie sind erlaubt, erzählt ein Schülervertreter.