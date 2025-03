411 Menschen sind nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG ) im vergangenen Jahr an Gewässern in Deutschland ums Leben gekommen. 2023 waren es 380. Die meisten Menschen sind in Flüssen und Seen ertrunken, schlüsselt die DLRG auf. Deutlich seltener gab es Unfälle an Nord- und Ostsee, in Teichen und in Schwimmbädern.

DLRG-Präsidentin Ute Vogt: "Am sichersten ist das Baden dort, wo Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer vor Ort sind." An den Küsten von Nord- und Ostsee konnten die Lebensretter laut DLRG in fast 300 Fällen Schlimmeres verhindern.

Auch in NRW mehr Menschen ertrunken

Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Badetoten gestiegen: von 47 im Jahr 2023 auf 57 im vergangenen Jahr. Viele von ihnen sind in Flüssen wie dem Rhein und in Seen ertrunken.