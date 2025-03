Knut Giesler, IG Metall: "Historische Herausforderung und Chance"

Knut Giesler

Der Vertreter der Gewerkschaften, Knut Giesler von der IG Metall, sieht "eine historische Herausforderung und Chance, das Land und Nordrhein-Westfalen wieder zusammenzuführen" . Über das Impulspapier hinausgehend forderte Giesler einen " Push für die Elektromobilität " mit einem Ausbau der Ladeinfrastruktur und einem Kaufanreiz für Elektroautos.

SPD-Oppositionsführer Jochen Ott: "Kleines Industriegipfelchen"

Der SPD-Fraktionschef Jochen Ott nannte das Treffen in Düsseldorf ein " kleines Industriegipfelchen ", es habe " außer einem Forderungskatalog an den Bund nur wenig gebracht ". Der Ministerpräsident habe sich in Ausführungen zur neuen Weltordnung und der potenziellen wirtschaftlichen Stärke Deutschlands verloren. "Aber was seine Landesregierung für den Wirtschaftsstandort NRW tun kann, findet keinen Platz." Jochen Ott meint: "Nordrhein-Westfalen hat mehr verdient als ein Warten auf Berlin."

Einig ist sich Ott jedoch mit Wüst in diesem Punkt: "Dass eine neue Bundesregierung die NRW-Infrastruktur besonders im Blick hat und einen 'Wiederaufbau West' anpackt, ist auch meine Erwartung." Geld aus Berlin allein - so mahnt Ott noch " saniert noch lange keine Schulen, Straßen oder Brücken ". Entscheidend sei, dass die Mittel bei den Städten und Gemeinden ankommen und sie in die Lage versetzt würden, die Maßnahmen zu verwirklichen.

FDP-Landtagsabgeordneter Brockes begrüßt Impulspapier

Die FDP-Landtagsfraktion begrüßte den industriepolitischen Impuls von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Richtung der Bundesregierung. Aber auch der Dietmar Brockes, wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, " endlich selbst aktiv zu werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken ".

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Hörfunk: am Donnerstag im WDR-5-Landesmagazin Westblick ab 17.04 Uhr.

Unsere Quellen: