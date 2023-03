Video starten, abbrechen mit Escape Dresscode Jogginghose? Aktuelle Stunde. . 12:23 Min. . UT . Verfügbar bis 30.03.2023. WDR. Von Raphael Markert.

Jogginghose im Unterricht: Was dürfen Schulen verbieten?

Stand: 23.03.2023, 20:20 Uhr

In Wermelskirchen wurden Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt, weil sie Jogginghosen trugen. Was ist in Sachen Kleidungvorschriften an NRW-Schulen überhaupt erlaubt?