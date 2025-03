Er glaube, man stelle die größte Kohorte dar , sagte er in einer Pressekonferenz mit Witschaftsvertretern. " Ich finde das auch angemessen, weil wir den stärksten Beitrag zu diesem Wahlergebnis geliefert haben. Aus keinem Land kamen so viele Stimmen für die Union wie aus Nordrhein-Westfalen ", so Wüst.

NRW-SPD mit kompletten Spitzenpersonal dabei

Die NRW-SPD bietet bei den Verhandlungen nahezu sämtlich die relevanten Amtsträger auf. Landeschef Achim Post sitzt in der übergeordneten Verhandlergruppe bei den Parteichefs, ebenso wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas aus Duisburg. Sarah Phillip, die SPD-Co-Chefin im Land, spricht mit der Union über Wirtschaft, Industrie und Tourismus. Dort wird auch über die Umsetzung des in den Sondierungen ausgehandelten Industriestrompreises gesprochen - er war eine Idee der Genossen und Genossinnen von Rhein und Ruhr.

Landtagsfraktionschef Jochen Ott wird in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls mehr in Berlin unterwegs sein als in Düsseldorf. Er ist einer der Verhandler für die künftige Familienpolitik und für die Stärkung der Demokratie.

Von den SPD-Oberbürgermeistern zeigt sich in der NRW-SPD erneut die führende Rolle Frank Meyers bei den kommunalen Mandatsträgern der Sozialdemokraten. Krefelds OB sitzt am Tisch bei den Finanzfragen zwischen Union und SPD. Er vertritt vor allem die NRW-Kommunen, die von einer möglichen Einigung bei den Altschulden am ehesten profitieren. Er wird sich auf Widerstand der CSU-Verhandler einstellen müssen, die der Übernahme kommunaler Schulden durch den Bund kritisch gegenüberstehen.

Enger Zeitplan gesetzt