Die Asiatische Hornisse breitet sich zunehmend in NRW aus, so auch in Hagen. Es gab Seit dem Frühjahr einige Sichtungen von Tieren, Die dazugehörigen Nester konnten damals aber nicht entdeckt werden. Die Asiatische Hornisse baut ihre Nester meist hoch in Baumkronen, dort sind sie im Sommer durch das Laub der Bäume nicht zu erkennen.

Dieses Nest der Asiatischen Hornisse wurde in Hagen entfernt

In den vergangenen Wochen hingegen konnten zwei Nester entdeckt werden. Diese befanden sich eben in hohen Baumkronen, teilweise schwer zugänglich und bis zu 20 Meter über dem Boden. Solche Nester wurden im Hagener Nahmertal und im Stadtteil Berchum gefunden. Wegen der großen Höhe mussten die Nester von einem Experten mit einer langen Teleskoplanze entfernt werden. Beide Nester waren voller Jungköniginnen, die im kommenden Jahr eigene Nester gebaut und die Art so weiter verbreitet hätten.

Asiatische Hornisse Gefahr für heimische Bienen

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) gilt als invasive Art, da sie einheimische Ökosysteme bedroht. Besonders gefährdet sind heimische Bienen, da die Hornissen diese gezielt jagen, fressen und an ihre Larven füttern. Dieses Verhalten kann Bienenpopulationen drastisch reduzieren. Das hat negative Folgen für die Bestäubung von Pflanzen und die Landwirtschaft sowie für Imker.