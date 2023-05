Asiatische Hornisse im Anflug: Gefahr für Bienenvölker?

Imkerverband: Eine neue Bedrohung für unsere Bienen

" Sie kommt jetzt langsam zu uns rüber, es ist eine neue Bedrohung für unsere Bienen ", erklärt zum Beispiel der Vorsitzende des Imkerverbands Rheinland, Dirk Franciszak. Tatsächlich hat die Hornissenart in den vergangenen Jahren bereits weite Gebiete in Frankreich besiedelt. Auch in Nordrhein-Westfalen ist sie inzwischen vereinzelt aufgetaucht: Der erste bestätigte Fund war nach Angaben des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) im Jahr 2020 im Kreis Heinsberg. Im vergangenen Jahr wurden bereits acht Sichtungen gemeldet, etwa in Düsseldorf, Duisburg und Köln.