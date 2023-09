Spendenaktion für ein Opfer der Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio

Vier Männer wurden im April im Duisburger John Reed Fitnesscenter mit dem Messer teils lebensgefährlich verletzt. Besonders kritisch war der Zustand von Yasin Güler. Er lebt alleine mit seiner Mutter Nicole in Oberhausen. Ein junger Mann mit Zielen. Nach seinem Abitur studiert er Germanistik und Geschichte auf Lehramt in Bochum. Nebenbei treibt er Sport. Am 18.04.2023 wurden ihm sein Hobby und seine Bereitschaft Anderen beizustehen zum Verhängnis.

Helfer Yasin wurde zum Opfer

Auf den Treppen des Fitnessstudios trifft Yasin den Comedian Abdelkarim, der gerade sein Training beendet hat. Yasin ist ein großer Fan. Es kommt zum kurzen Gespräch, dann wünscht Abdelkarim ihm ein gutes Training und zur Verabschiedung schütteln sich beide die Hände. Drei Minuten später haben sich sein Leben und das seiner Mutter für immer verändert. Während Yasin sich fürs Training umkleidet, hört er Hilferufe eines Mannes aus einer benachbarten Kabine.

Bewaffneter Amokläufer

Ohne zu Überlegen eilt er dem in Not befindlichen Mann zur Hilfe. Plötzlich sieht er wie ein mit einem langen Messer bewaffneter Amokläufer von dem Mann ablässt und unvermittelt auf Yasin einsticht. Er wird am Unterbauch verletzt, verliert viel Blut und verdankt sein Leben der Hilfe einer zufällig anwesenden Rettungssanitäterin. Der Amokläufer hat derweil vier Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt und die Flucht ergriffen.