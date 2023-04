Attacke in Duisburg: Erste Details zum Tathergang

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg hat die Staatsanwaltschaft sich am Mittwoch erstmals zum Tathergang geäußert. Der mutmaßliche Angreifer soll die Opfer demnach in den Dusch- und Umkleideräumen attackiert haben. "Zum Zeitpunkt der Tat haben sich da ungefähr 80 Mitglieder aufgehalten" , so Staatsanwältin Jill McCuller. "Sie können sich natürlich vorstellen, dass es dann zu einer Panik gekommen ist und alle wild hin- und hergerannt sind. Und bei der ganzen Panik, die da geherrscht hat, können wir auch gar nicht sagen, wie der Täter entkommen konnte oder gar, in welche Richtung der Tatverdächtige dann geflohen ist." In dem Fitnessstudio gibt es laut McCuller keine Videoüberwachung.

Ein Opfer weiter in Lebensgefahr

Drei Menschen seien inzwischen notoperiert worden, heißt es am Mittwochmorgen von einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Eines der Opfer schwebe weiter in Lebensgefahr. Aus Ermittlerkreisen hieß es, sein Zustand sei sehr schlecht. Nach Angaben der Essener Polizei konnten aber andere Verletzte inzwischen befragt werden.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei geht mittlerweile von einem männlichen Einzeltäter aus. Zuvor hieß es, dass es zwei Täter gewesen sein sollen. Sie hat eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und ein Hinweisportal im Internet freigeschaltet. Laut der Beschreibung ist der Angreifer etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von normaler Statur und südländischem Erscheinungsbild. Er habe einen schwarzen langen Vollbart gehabt, sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine schwarze Kappe mit nach vorne gedrehtem Schirm getragen.