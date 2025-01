Nach 1:2 in Bologna: Sahin muss als BVB-Trainer gehen

"Entscheidung tut weh"

"Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar" , sagte Geschäftsführer Lars Ricken zur Trennung. Sahin wird vom BVB mit diesen Worten zitiert: "Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute."

Nach nur gut einem halben Jahr trennt sich der Fußball-Bundesligist also von seinem Chefcoach. Wer auf den 36 Jahren alten Sahin folgen wird, ist offen. Der BVB will "zeitnah informieren" , wer am Samstag beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen für die Mannschaft verantwortlich sein wird.

Prominente Nachfolger werden gehandelt

Seit Tagen werden prominente Namen wie Joachim Löw, Roger Schmidt, Erik ten Haag oder Niko Kovac als mögliche Nachfolger gehandelt, auch der vom portugiesischen Startrainer Jose Mourinho. Eine interne Lösung könnte Mike Tullberg sein. Der 39 Jahre alte Däne trainiert derzeit die U19. Er hatte kürzlich ein Angebot von Brann Bergen abgelehnt, den norwegischen Erstligisten zu übernehmen.

Dieser Fall könnte gewisse Parallelen zum Wechsel von Edin Terzic zu Nuri Sahin aufweisen. Nach Informationen der Sportschau hatte auch Sahin, der als Assistent unter Terzic arbeitete, das Angebot eines anderen Vereins. Der BVB soll ihn aber gebeten haben, zu bleiben, für den Fall, dass die Stelle des Cheftrainers vakant wird. Das ist sie nun wieder.