Duisburg: Tatverdächtiger nach Messerattacke festgenommen

Stand: 23.04.2023, 11:57 Uhr

Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen, der am Dienstagabend in einem Fitnessstudio in Duisburg vier Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll. Das hat die Polizei gegenüber dem WDR bestätigt.