Attacke in Duisburger Fitnessstudio: Was wir wissen - und was nicht

Stand: 19.04.2023, 12:23 Uhr

In einem Duisburger Fitnessstudio gab es am frühen Dienstagabend eine Attacke. Das SEK und mehr als hundert Polizisten waren dabei im Einsatz. In den Sozialen Netzwerken kursieren dazu viele Gerüchte. Was wir wissen - und was nicht.