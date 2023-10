Nach Pro-Palästina-Demo: So ist die Stimmung in Duisburg-Hochfeld

Alban Ramadani

Alban Ramadani, der in einem Friseur- und Barbershop auf der Wanheimer Straße arbeitet, fasst es in einem Satz zusammen: " Krieg ist immer scheiße! ", sagt der 29-Jährige, der vor vier Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland kam. Dafür, die Situation in Israel und dem Gazastreifen beurteilen zu können, stecke er aber nicht ausreichend in dem Thema.

Erneut Demo in Duisburg-Hochfeld angemeldet

An der Pauluskirche hat es mittlerweile aufgehört zu regnen. Ob es dort weiter so ruhig bleiben wird, ist eine andere Frage. Am Donnerstagabend findet dort spontan eine weitere Demo statt. Angemeldet hat diese das Bündnis "Palästina Solidarität Duisburg". Das Motto diesmal: "Solidarität mit Samidoun".