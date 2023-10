Krieg in Israel: Polizei bereitet sich auf Pro-Palästina-Demo in Duisburg vor

In Duisburg-Hochfeld rechnet die Polizei heute Abend mit mindestens einer Pro-Palästina-Demo. Dort soll ab 19 Uhr am Brückenplatz eine Demo " in Solidarität mit Gaza " stattfinden.

Ein Sprecher der Polizei Duisburg sagte dem WDR , dass 20 Teilnehmende angemeldet seien. Es könnten aber deutlich mehr Menschen kommen. Im Mai 2021 waren bei einer ähnlichen Demo laut Polizei etwa 700 Menschen zum Duisburger Hauptbahnhof gekommen, angemeldet waren damals 50 Personen.

"Samidoun"-Anhänger feiern Großangriff auf Israel

Zu den Veranstaltern der Demo gehört neben dem Bündnis "Palästina Solidarität Duisburg" auch das Netzwerk "Samidoun"; eine Gruppe, die sich unter anderem für palästinensische Gefangene einsetzt. "Samidoun" unterstützt laut "Jüdischem Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus" die Terrorgruppe "Volksfront zur Befreiung Palästinas" ( PFLP ) und wurde in Israel 2021 als terroristische Organisation eingestuft.

Nach Angaben des Berliner Verfassungsschutzes wurde "Samidoun" 2011 von Mitgliedern der PFLP gegründet. Diese hat das Ziel, auf dem Gebiet Israels einen eigenen palästinensischen Staat zu gründen.

Kurz nach dem Großangriff der Hamas auf Israel haben "Samidoun"-Anhänger gefeiert. In Berlin verteilten sie am Samstag Süßigkeiten. Auf der Social-Media-Plattform X schrieb die Organisation: " Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. " Außerdem gab es eine Hass-Demo mit antisemitischen Parolen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen "Samidoun" gestellt.

Demo soll genau beobachtet werden

Aus der Politik kommen entsetzte Reaktionen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu besonderer Wachsamkeit auch in Deutschland aufgerufen. " Wir müssen das jüdische Leben in unserem Land schützen und uns stark und entschlossen gegen jede Form von Antisemitismus und Israel-Hass stellen ", sagte er am Montag im Berliner Schloss Bellevue.

" Wir können es nicht dulden, wenn auf offener Straße versucht wird, die brutalen Attacken auf Israel auch noch zu feiern ", betonte Steinmeier.

NRW -Innenminister Herbert Reul sagte dem WDR, man werde das Demonstrationsgeschehen im Auge behalten. Der CDU -Politiker betonte, das Wichtigste sei jetzt, Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen.

NRW-Innenminister Herbert Reul