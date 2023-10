Auch NRW s Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) sicherte Israel Beistand zu. " Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg der Hamas aufs Schärfste und stehen in dieser Stunde fest an der Seite unserer Freunde in Israel ", schrieb der Politiker auf der Plattform X. Die NRW-Staatskanzler hisste die israelische Flagge.

Doch nicht nur aus der Politik kamen Beistandsbekundungen: Die Deutsch-Israelische Gesellschaft rief für Sonntag in mehreren Städten zu Demonstrationen auf. Unter anderem soll es eine am NRW -Landtag in Düsseldorf um 14 Uhr geben - und am Brandenburger Tor in Berlin. Für 16 Uhr ist in Köln am Roncalliplatz eine Solidaritätsdemo für Israel angekündigt, am Montagabend für 18 Uhr in Münster. Die Polizei rechnet aber auch mit spontanen, unangemeldeten Pro-Palästina-Demos.

Kritik an Teilen der palästinensischen Community