Dortmund vor dem Wochenende: Eine Stadt im BVB-Fieber

Auch für die Supermärkte in Dortmund wird's ein Wochenende bis zum Anschlag: An der Fanmeile betreibt Lukas Sanecki einen Supermarkt. Die ganz großen Fan-Märsche ziehen immer bei ihm vorbei. Heimspieltage sind für ihn deshalb eigentlich keine große Herausforderung – außer in diesem Jahr. Was in der Planung Priorität hatte? "Man guckt, dass man genug Bier auf Lager hat und versucht, alles kalt zu stellen" , sagt der 35-Jährige. Zehn Mal so viel Bier wie bei Heimspielen üblich hat Sanecki in dieser Woche bestellt.

Das Kühlhaus voller Bier

Supermarkt-Betreiber Lukas Sanecki – und sein Dosenbier

Um das ganze Bier irgendwie kaltstellen zu können, hat der Supermarkt einen Teil seiner Ware ausgelagert. Was nicht so dringend für dieses Wochenende gebraucht wird, liefert der Großhändler eben nächste Woche an. "Wir haben genug Vorrat" , beteuert Sanecki. Und natürlich geht nicht nur das Bier gut: Auch bei Spargel und Fleisch merkt der Kaufmann einen höheren Absatz. Sowieso sei das Pfingstwochenende eines der umsatzstärksten – da kommt die eventuelle Meisterschaft noch oben drauf.

Das Spiel können Sanecki und sein Team während der Arbeit nicht verfolgen. Am Samstag packt eben das ganze Team an an, aber: Die Torjubel kriegen sie wohl von der Fanmeile aus mit. Und was, wenn's doch nichts wird mit der Meisterschale im Pott? "Dann müssen wir die Fans wohl zum Frusttrinken animieren" , sagt Lukas Sanecki mit einem Augenzwinkern – denn eigentlich zweifelt hier in Dortmund niemand mehr an der Meisterschaft.

