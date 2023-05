Bundesliga-Finale an Pfingsten: So verfolgen Sie die Spiele im Urlaub

Aus sportlicher Sicht ist der Boden also bereitet für einen denkwürdigen Fußball-Nachmittag vor dem Fernseher, würde die Begegnung nicht ausgerechnet auf das Pfingst-Wochenende fallen. Denn das verbringen viele Menschen aus NRW traditionell bei den niederländischen Nachbarn. Fußballfans fragen sich nun, wie sie die Partien trotzdem sehen können.

Fußball schauen in der Sport-Bar

In den Niederlanden überträgt der Bezahlsender Viaplay alle Spiele der Bundesliga. Wer die Augen aufhält, sollte gerade in den beliebten Urlaubsorten fündig werden. So zeigen beispielsweise in Domburg das Café Tramzicht oder das Restaurant De Roode Leeuw, in Renesse die Bar de Stulp oder das Café Anders regelmäßig Sportveranstaltungen.

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte beim Sender Sky. Wer über ein entsprechendes Abo und im Urlaub über einen Internetzugang verfügt, kann sich das Spiel auch auf dem eigenen Gerät ansehen.

Streaming-Dienste im Ausland empfangen

Dank eines EU -Abkommens von 2018 sind die Sky-Streamingdienste Sky Go und Wow auch im Ausland abrufbar und dürfen nicht mehr auf bestimmte Regionen oder Länder begrenzt werden. Voraussetzung: Der Wohnsitz des Abonnenten muss in Deutschland liegen, und das Wow-Programm muss innerhalb von 37 Tagen vor der Abreise mindestens einmal von Deutschland aus abgerufen werden.

Wer auf die Live-Übertragung des Spiels verzichten kann oder muss, der kann am Samstagabend auf die Zusammenfassung in der ARD-Sportschau zurückgreifen, die im Anschluss an den Spieltag schon um 17.30 Uhr auf Sendung geht. In den Niederlanden ist das Erste in aller Regel über Kabel oder Satellit empfangbar. Aber Vorsicht: Aufgrund der besonderen Rechtslage bei Sportveranstaltungen kann die Sendung vom Ausland aus nicht über das Internet abgerufen werden. Die EU -Verordnung zur Aufhebung des sogenannten Geoblockings gilt nur für kostenpflichtige Angebote.

Die Alternative: Audiostream

Die Sportschau bietet jedes Einzelspiel und die Bundesliga-Konferenz live auch als Audiostreams an. Mit ausreichend Internetempfang und passendem Endgerät kann das sportliche Highlight am Samstag somit auch entspannt vom Strand aus verfolgt werden. Anpfiff ist übrigens für alle Spiele um 15.30 Uhr.