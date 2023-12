Gegen Rechts: Essener Bündnis "Steele bleibt bunt" bekommt Deutschen Engagementpreis

"Wir müssen Protest zeigen und deutlich machen: Wir sind hier, um die Vielfalt darzustellen." Während Bärbel Burdack das sagt, ist sie auf einer großen Leinwand zu sehen. Auf dieser wird nämlich gerade ein kurzer Film über das Essener Bündnis "Mut machen - Steele bleibt bunt" gezeigt. Die Leinwand befindet sich in einem Saal des Deutschen Theaters in Berlin, in dem an diesem Dienstagabend der Deutsche Engagementpreis verliehen wird.

Gegen Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus

In der Kategorie "Demokratie stärken" geht der Preis in diesem Jahr an das Bürgerbündnis aus Essen-Steele. Protest gegen Rechts - das hat sich "Steele bleibt bunt" zur Aufgabe gemacht. Mit Nachbarschaftsfesten, Demonstrationen, Konzerten, Lesungen und anderen Aktionen setzen Bürgerinnen und Bürger aus Steele seit Jahren Zeichen gegen Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus.

Die Geschichte von „Steele bleibt bunt“ beginnt im Sommer 2018. Die Gründung ist eine Reaktion auf die sogenannten Steeler Jungs. Eine bürgerwehrähnliche Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet und zur rechtsextremen Mischszene gezählt wird. Sie setzt sich aus Rockern, Hooligans und Neonazis zusammen.

"Es geht um Haltung"

Für die Laudatio in der Kategorie "Demokratie stärken" betritt am Dienstagbend die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Lisa Paus die Bühne in Berlin. "Demokratie entscheidet sich im Alltag. Es geht um Haltung" , spricht die Ministerin ins Mikrofon. "Es braucht Mut, sich in der Öffentlichkeit gegen Rechtsextremismus einzusetzen. Sie - das Bürgerbündnis - haben genau das getan."

Unter Applaus betreten Irene Wollenberg und Ewald Meyer die Bühne und bekommen den gläsernen Preis von Ministerin Paus übergeben. Zusammen mit vier anderen Bündnismitgliedern sind sie aus dem Ruhrgebiet angereist, um die Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro entgegenzunehmen.

"Schließt euch zusammen. Sprecht mit Entscheidungsträgern, sprecht mit allen möglichen Leuten" , rät Irene Wollenberg anderen Bürgerinnen und Bürgern, die etwas ähnliches wie die Steeler erleben. "Sorgt dafür, dass der Boden auf dem Demokratie gedeihen kann, bewässert wird."

Essener sind einzige Preisträger aus NRW

Der Deutsche Engagementpreis wird insgesamt in fünf verschiedenen Kategorien durch eine Jury verliehen. Außerdem gibt es in diesem Jahr einen Sonderpreis sowie zwei Publikumspreise. Insgesamt waren 390 Vereine, Organisationen und Personen aus ganz Deutschland nominiert.

Über dieses Thema berichten wir auch im Hörfunk: Lokalzeit Ruhr.

Unsere Quelle: