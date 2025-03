Protest in Essen gegen Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters

Aufgerufen zu der Demonstration in der Essener Innenstadt hatte eine Regionalgruppe der CHP , der Partei, der der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu auch angehört.

Trotz Empörung bleibt die Stimmung friedlich

Die Stimmung war friedlich, obwohl die meisten Teilnehmer empört sind über die Festnahme. Sie vermuten, dass der türkische Präsidenten Erdoğan dahinter steckt und machen ihn für die Festnahme verantwortlich.

"... wie Teufel ohne Zungen" Plakataufschrift von Melissa, 24, mit türkischen Wurzeln

Die Teilnehmenden halten Plakate hoch

Melissa beispielsweise, 24 Jahre alt und in der Türkei geboren, hält ein Plakat hoch. " Gerechtigkeit für İmamoğlu " steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht etwas in türkischer Sprache. " Das bedeutet, ihr seid wie Teufel ohne Zungen ", erklärt Melissa, die sich lieber nicht fotografieren lassen möchte.

Demokratie nicht nur auf dem Papier

Elbegi Karahan ist mit seiner Frau gekommen. Er ist in Essen geboren, hat aber noch Familie in der Türkei. " In der Türkei kann ich Probleme bekommen, wenn ich mich in einem deutschen Medium kritisch zu Erdoğan äußere, " sagt er. " Das soll man unter keinen Umständen unterschätzen ."