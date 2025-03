WEITERE NACHRICHTEN

AfD-Landesparteitag in Marl • Die NRW-AfD trifft sich heute in Marl. Im Vordergrund stehen Satzungsfragen, allerdings gibt es auch Kritik an Landeschef Martin Vincentz. Er hatte im NRW-Verband lange eine gefestigte Position und galt als "Anti-Höcke", unter anderem weil er den rechtsextremen Poltiker Matthias Helferich aus der Partei ausschließen wollte. Der sitzt jetzt stattdessen im Bundestag und Vincentz steht vor dem Parteitag unter Druck.

Papst Franziskus im Dezember 2024

Papst will heute wieder öffentlich auftreten • Mehr als fünf Wochen war Papst Franziskus mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus - heute soll er erstmals wieder öffentlich auftreten. Der 88-Jährige will nach dem traditionellen Sonntagsgebet von einem Fenster des Gemelli-Krankenhauses in Rom "einen Gruß und einen Segen" sprechen. Danach soll er aus der Klinik entlassen werden und in den Vatikan zurückkehren.

Niederländische Militärübung an der Grenze • Ab heute Abend führt die niederländische Armee eine militärische Transportübung in Emmerich, Kalkar und Rees durch. Etwa 160 Militärfahrzeuge werden auf den Straßen der Region unterwegs sein. Ziel ist es, logistische Abläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit mit deutschen Behörden zu stärken. Gefechtsübungen oder ähnliche Manöver sind nicht vorgesehen. Für Anwohner kann es bis Mittwoch zu Einschränkungen kommen.

Mikrobiologie-Treffen in Bochum • Rund 900 Mikrobiologinnen und Mikrobiologen aus 19 Ländern werden ab heute an der Ruhr-Universität Bochum erwartet - zur Jahrestagung der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM). Außer um Viren und Keime geht es auch um das Thema Gerechtigkeit: Um den Zugang zu genetischen Ressourcen, die die Anpassung an den Klimawandel erleichtern.

Bürgerbefragung zu mehr Grünflächen und Fussgängerzonen in Paris • Die Einwohnerinnen und Einwohner der französischen Hauptstadt stimmen heute darüber ab, ob sie mehr verkehrsberuhigte und begrünte Zonen in ihren Vierteln haben wollen. Es geht um rund 500 Straßen. Früher wurde bereits über die Abschaffung der Leihroller und SUV-Parkgebühren abgestimmt. Die Voten dienen als Grundlage für die Stadtpolitik.

Nationsleague-Rückspiel Deutschland - Italien • Nach dem 1:2 Sieg für das DFB-Team am Donnerstag, braucht die deutsche Mannschaft heute im Rückspiel nur ein Unentschieden. Beim Rückspiel in Dortmund geht es um den Einzug ins Halbfinale. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

DAS WETTER IN NRW

Wolken, Regen und Sonnenstrahlen • Heute wechseln sich dichte Wolken und etwas Sonne ab. Insgesamt dominiert aber das Grau. Es gibt immer wieder Regenschauer, vor allem am Nachmittag sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei 14 Grad an der Diemel sowie bis 17 Grad im Rheinland und Ruhrgebiet. Ab 500 Höhenmeter sind es 10 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.