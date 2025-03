Interview: So schätzt der Leiter der türkischen Redaktion von WDR COSMO die Lage ein

Auch in der türkischen Community in Deutschland schlägt das Thema hohe Wellen. Wir haben mit dem Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo, Tuncay Özdamar, gesprochen und ihn um eine Einschätzung gebeten.

WDR: Wie ist die Festnahme von Ekrem İmamoğlu einzuordnen?

Tuncay Özdamar, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo

Tuncay Özdamar: Das ist ein gewaltiger historischer Einschnitt - von den Dimensionen her vergleichbar mit dem Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016. Von Demokratie kann in der Türkei aktuell keine Rede sein. Ekrem İmamoğlu hat sehr gute Chancen, bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2028 Erdoğan abzulösen. İmamoğlu ist also der größte Rivale von Erdoğan.

Und er ist sehr populär, auch gerade bei den jungen Wählern. Das passt Erdoğan überhaupt nicht ins Konzept und er versucht jetzt auf seine Weise, İmamoğlu aus dem Rennen zu werfen.

WDR: Wird es jetzt in der Türkei einen allgemeinen Aufschrei geben?

Özdamar: In den sozialen Medien hat es bereits einen Aufschrei gegeben. Allerdings wurde sehr schnell der Zugang zu mehreren Online-Plattformen in der Türkei eingeschränkt, darunter X, YouTube und Instagram. Ansonsten halten sich öffentliche Proteste in Grenzen. Das liegt auch daran, dass das Büro des Gouverneurs der Provinz Istanbul eine viertägige Demonstrations-, Versammlungs- und Nachrichtensperre bis Sonntag verhängt hat. Ausgewählte Straßen in der Innenstadt wurden gesperrt, mehrere Bahnstationen sollen geschlossen werden. Begründet wurden die Maßnahmen mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Proteste verhindert werden sollen.