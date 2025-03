Ulrich Wessel erinnert sich noch an jedes Detail des Tages, an dem ihm die schreckliche Nachricht erreichte. Der ehemalige Schulleiter des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern war auf einer Tagung, als er eine Nachricht aus dem Sekretariat bekam, er möge sich dringend melden. " Bei meinem Anruf erfuhr ich, dass ein Flugzeug abgestürzt sei."

Da werden doch wohl nicht unsere Schüler abgestürzt sein? Die kommen heute zurück. Ulrich Wessel, damaliger Schulleiter des Joseph-König-Gymnasiums

Ulrich Wessel, ehemaliger Schulleiter erinnert den Tag der Tragödie gut.

Endgültige Gewissheit brachte wenige Stunden später ein Anruf der damaligen NRW -Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Sie teilte Ulrich Wessel mit, dass 16 Schülerinnen und Schüler, sowie zwei Lehrerinnen seines Gymnasiums tatsächlich an Bord der Maschine von Barcelona mit dem Ziel Düsseldorf waren. Sie kehrten nicht vom Schüler-Austausch zurück.

Haltern in Schockstarre und im Fokus der Medien

Mit der Stadt Haltern am See und natürlich auch dem Flughafen Düsseldorf wurde die Katastrophe für Medien aus aller Welt hierzulande greifbar.

Das Joseph-König-Gymnasium ist ein Ort des Gedenkens.