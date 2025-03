Die Meidericher setzten sich am Samstag im eigenen Stadion mit 7:0 (3:0) durch und treffen im Endspiel am 24. Mai auf Rot-Weiss Essen. Der Drittligist war wenige Stunden zuvor mit einem 2:1-Erfolg bei Rot-Weiß Oberhausen ins Finale eingezogen. Das Spiel wird am Finaltag der Amateure neben weiteren 20 Landespokal-Endspielen in einer ARD-Konferenz live übertragen. Die Sieger dürfen am DFB-Pokal teilnehmen und bekommen einen Bundesligisten oder Zweitligisten zugelost.