Familie, Freunde und Nachbarn erinnerten am Samstagnachmittag in Dortmund-Scharnhorst an Nejib B., der am Freitag, 14. März, nach einem tödlichen Polizeischuss gestorben war. Die Redner übten harte Kritik an der Polizei.

Polizei schoss 70-Jährigem in den Bauch

Etwa 80 Menschen versammelten sich vor dem Haus von Nejib B.. Auf einer Bank im Vorgarten steht ein Foto des 70-Jährigen auf einem Motorrad, Blumen und Kerzen. Zwischen den Reden läuft immer wieder leise Musik.

Freunde und Verwandten erinnerten an den Toten, übten vor allem aber heftige Kritik an der Polizei. Diese sei unprofessionell vorgegangen und habe vorschnell geschossen. Der 70-Jährige erlitt am Freitag (14.03.2025) einen Bauchschuss und starb noch an der Einsatzstelle.