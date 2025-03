Trotzdem holte man in Gelsenkirchen den ersten Platz bei den Zweitstimmen und stellt 26 Abgeordnete im neuen Bundestag. Für den Landesverband war das ein Erfolg. Er ist bis heute von Lagerkämpfen geprägt und die plurale Bevölkerung in NRW macht es der Partei schon seit Gründung schwer, in der Breite zu punkten - da sollte die Bundestagswahl die Grabenkämpfe beruhigen.

Vincentz ist nicht mehr unantastbar

Doch nicht mal einen Monat nach der Wahl ist von guter Laune nichts mehr zu spüren. Vor dem Landesparteitag in Marl gärt es mal wieder in der Partei. Es steht ein " Stimmungstest " über die Arbeit des Landesvorsitzenden Martin Vincentz an.

Der galt noch bis zum vergangenen Sommer als unantastbar. Aber danach häuften sich die Probleme. Funktionäre aus seinem Lager fielen mit rechtsextremen oder verschwörerischen Aussagen auf. Zudem konnte sein engster Vertrauter, der Landtagsabgeordnete Klaus Esser, große Teile seines Lebenslaufes fälschen, ohne bisher schwere Konsequenzen innerhalb der AfD zu fürchten.

Scheitert der Rauswurf von Matthias Helferich?

Seinen Gegnern haben Vorfälle dieser Art Oberwasser verschafft, auch die Basis folgt den Vorschlägen des Landeschefs nicht mehr ausnahmslos. So wurde im Januar Matthias Helferich von den Delegierten über einen sicheren Listenplatz in den Bundestag bugsiert.