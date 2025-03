Im Fokus steht die Rheinüberquerung von rund 160 Militärfahrzeugen, darunter 118 größere, zum Teil gepanzerte Radfahrzeuge sowie vier Kettenfahrzeuge, darunter der Schützenpanzer "CV90".

Fähren bringen Fahrzeuge über den Rhein

Laut dem Landeskommando NRW beginnt die Übung am Sonntag offiziell um 12 Uhr, wenn die Fähre zum ersten Mal mit Militärfahrzeugen von Grieth nach Dornick übersetzt. Neben der Anreise geht es heute Abend auch um den Aufbau.

Weitere Überfahrten sind morgen für 18 Uhr und 22 Uhr geplant. Am Dienstag setzt die Fähre zu verschiedenen Uhrzeiten erneut über. Dieser Tag wird der intensivste Übungstag sein. Das Manöver endet am Mittwoch um 12 Uhr.

Aufstellen in der Nähe von Kalkar

Durchgeführt wird die Rheinquerung an den NATO -Rampen in Grieth (linksrheinisch) und Dornick (rechtsrheinisch). Zusätzlich wird eine größere Aufstellfläche für die Fahrzeuge in Kalkar genutzt.

Verkehrsbehinderungen möglich

Absperrungen oder Sperrzonen sind nicht vorgesehen. Zuschauer können die Übung aus nächster Nähe beobachten. Allerdings kann es durch die Militärfahrzeuge auf den Straßen rund um Emmerich, Kalkar und Rees zu Verkehrsbehinderungen kommen. Besonders betroffen könnten die L 7 zwischen Emmerich und Rees sowie die B 67 samt Rheinbrücke sein.

Niederländisches Militär sucht Übungsmöglichkeiten

Regelmäßige Übungen in Deutschland sind für das niederländische Heer nichts Neues. Im vergangenen Jahr nahmen 4500 Soldaten an der NATO -Übung "Steadfast Defender" in der Altmark teil. Derzeit sucht das niederländische Militär verstärkt nach Übungsflächen im eigenen Land. Das Programm "Ruimte voor Defensie" stößt dort jedoch auf Widerstand in der Bevölkerung, insbesondere dort, wo Schieß- und Explosionsübungen geplant sind.

Die jetzt anstehende Rheinüberquerung dient ausschließlich der Transportlogistik. Gefechtsübungen sind nicht vorgesehen.

