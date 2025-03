Dass Maximilian Beier beim 1:0-Sieg der deutschen U21 im Testspiel in der Slowakei am Freitagabend (21.03.2025) trotz bester Gesundheit nicht auf dem Platz stand und das auch am Dienstag beim Test gegen Spanien nicht tun wird, verwundert auf den ersten Blick aus gleich mehreren Gründen.

Zum einen gilt Beier als großes Offensivtalent, hat bereits vier A-Nationalspiele absolviert, eines davon bei der Europameisterschaft im letzten Sommer. Beier war durch erfrischende Auftritte auf den EM-Zug aufgesprungen, hatte nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund aber zu kämpfen und sollte sich über die U21 wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

Maximilian Beier im Aufwind

Dort - und das ist Grund zwei, der klar für eine Beier-Nominierung in der U21 gesprochen hätte - wusste Beier zu gefallen. Insbesondere im November drehte er auf, erzielte gegen die starke französische Auswahlmannschaft zwei Tore und war Fixpunkt der Offensive.

Nicht zuletzt erlebte Beier im Vereinsfußball beim BVB einen Aufwärtstrend im Frühjahr: Tor und Assist gegen Union Berlin, Vorlage auf St. Pauli, der entscheidende Treffer in der Champions League gegen OSC Lille - nach schwierigem Start in Dortmund scheint der 28-Millionen-Neuzugang angekommen, ist unter Trainer Niko Kovac momentan gesetzt.