Anwältin kritisiert Ermittlungen zum Tod von Mouhamed D.

In diesem Zusammenhang hatte Dombert die professionelle und neutrale Arbeit der ermittelnden Beamten der Recklinghäuser Polizei explizit gelobt. Es habe ja viele Zweifel an der Neutralität der Ermittlungen durch eine Nachbarbehörde gegeben, dafür gebe es überhaupt keinen Anlass. Dombert möchte nicht, dass „zehntausende Polizeibeamte, die in NRW für Sicherheit sorgen und die Kriminalität bekämpfen“ durch dieses Verfahren in Misskredit gezogen werden: " Das würde deren Arbeit nicht im Ansatz gerecht werden" , so der Dortmunder Oberstaatsanwalt.

Familie von Mouhamed D. hat viele Fragen

Anwältin Lisa Grüter vertritt die Familie von Mouhamed D.

Lisa Grüter steht mit dem Vater und dem Bruder von Mouhamed D. aus dem Senegal in Kontakt. Viel sagen kann sie der Familie noch nicht, sie hat Akteneinsicht beantragt. Die Akten liegen ihr aber noch nicht vor. Die Familie könne nicht fassen, was da passiert sei, so Grüter: "Der Sohn hat es geschafft, hier nach Europa zu kommen und sollte hier in Sicherheit leben und ist jetzt erschossen worden von Polizeibeamten. Die Familie hat natürlich tausend Fragen, die wünschen sich Aufklärung, die wünschen sich, dass es gesühnt wird, sofern das möglich ist."

Familie bekommt Unterstützung aus Dortmund

Und ganz vordergründig wünsche sich die Familie aktuell, dass Vater und Bruder mal nach Deutschland reisen können, um den Ort zu sehen, an dem ihr Sohn und Bruder verstorben ist. Die Familie des 16-Jährigen bekommt nicht nur juristischen Beistand aus Dortmund sondern auch Unterstützung von Anwohnern. Nachbarn aus dem Viertel, in dem Mouhamed D. kurz gelebt hat, haben sich zusammengeschlossen. Mit einem Spendenaufruf haben sie schon knapp 3.000 Euro für seine Familie gesammelt. Außerdem fordern sie mit einer Petition an den Landtag in Düsseldorf, dass eine unabhängige Untersuchungskommission zum Tod der 16-Jährigen eingesetzt wird. Diese Petition haben mittlerweile mehr als 37.000 Menschen im Internet unterzeichnet.

Über dieses Thema berichten wir heute auch in der WDR Lokalzeit aus Dortmund und im WDR5 Stadtgespräch. Der Eintritt zum Stadtgespräch im Dortmunder Reinoldinum ist frei.