Dortmund: Neue Ermittlungsergebnisse zu tödlichen Polizeischüssen

SPD beantragt Sondersitzung

Heute gab es zudem weitere landespolitische Reaktionen auf die neuen Erkenntnisse zum tödlichen Dortmunder Polizeieinsatz. Die SPD im NRW-Landtag hat eine Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt.

SPD-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer Thomas Kutschaty sagte dem WDR, die neue Berichtslage werfe viele neue Fragen auf. „Nach dem Einsatz von Reizgas ist die Sache offensichtlich erst richtig eskaliert.“ Man müsse auch die Frage stellen, ob die Polizeibeamtinnen und -beamten in NRW ausreichend für Situationen mit psychisch auffälligen Personen geschult seien.

Grüne in der Zwickmühle

In einer gewissen Zwickmühle befinden sich die mitregierenden Grünen in NRW. Der Zwischenbericht des Innenministeriums zeigt, dass wohl auch der Gebrauch von Tasern beim Polizeieinsatz in der Dortmunder Nordstadt die Lage nicht deeskalieren konnte.

Eine Elektroschockpistole, auch Taser genannt.

In ihrem Programm zur Landtagswahl im Mai hatten die Grünen den Einsatz der Elektroimpulsgeräte bei der Polizei – außer für Spezialkräfte - noch klar abgelehnt. Im Koalitionsvertrag mit der CDU einigten sich die Parteien dann darauf, im Jahr 2024 zu evaluieren, wie hilfreich – oder auch nicht – der Einsatz von Tasern für die NRW-Polizei ist.

Taser kein "Allheilmittel"

Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer sagte heute dem WDR, dass die Grünen immer wieder verschiedene Probleme beim Taser angesprochen hätten. Der Taser sei, „wenn überhaupt“ , nur für statische Situationen anwendbar – also nicht in Situationen, in denen sich die Zielperson bewegt.