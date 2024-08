Bis Mitte November: A40 bei Bochum monatelang gesperrt

Von heute an sind bei den Pendlern im Ruhrgebiet starke Nerven gefragt. Die A40 wird am Dienstagabend zwischen Bochum-Zentrum und Hamme voll gesperrt. In beide Richtungen wird dann kein Durchkommen mehr sein und das für ganze vier Monate.

In Bochum wird die Brücke am Schlachthof erneuert. Sie wurde bereits 1959 gebaut. Seitdem hat besonders der Lkw-Verkehr stark zugenommen und über die Jahre ist sie stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie muss deshalb abgerissen und neu gebaut werden.

Umleitung führt über A448 und A43

Zwei gute Nachrichten gibt es aber: Die Bauarbeiten auf der A448 sind rechtzeitig Anfang Juni fertig geworden. So können Autofahrer Richtung Essen und in Richtung Dortmund die Umleitung über die A448 und A43 nutzen.