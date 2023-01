Ist die Kölner Zentralbibliothek noch zu retten?

Die Bibliothek im Herzen der Stadt präsentiert sich in einem traurigen Zustand. Ausgewaschener Beton, abgeplatzte Farbe an den Fenstern, verrostete Metallelemente an den Fassaden. Das sind selbst für Laien deutlich erkennbare Zeichen des Verfalls an dem 1979 errichteten Gebäude. Wer näher heran geht hält sich besser die Nase zu, denn es riecht in vielen Ecken nach Urin, an manchen Stellen finden sich die Bestecke von Drogensüchtigen, die sich im Umfeld der Bibliothek treffen. Kinder solllten besser an die Hand genommen werden, denn rund um das Gebäude sind unzählige Boxen mit Rattengift ausgelegt. All das ist seit Jahren Alltag.

Statische Mängel am Gebäude?

Von außen macht die Zentralbibliothek keinen guten Eindruck.

Medienberichte zu statischen Problemen der Kölner Zentralbibliothek am Neumarkt haben für Unruhe bei Beschäftigten und Benutzern der öffentlichen Bücherei gesorgt. Die Kölner Stadtverwaltung dementiert Stunden später einen Bericht des Kölner Stadtanzeigers, dass die Zentralbibliothek am Neumarkt statische Probleme habe und deshalb die geplante Generalsanierung verworfen werden könne und stattdessen ein Abriss in Frage käme.

Eine Mammutaufgabe

In der schriftlichen Stellungnahme der Stadt heißt es, dass die Statik in den Kellern und dem Hochgebäude in Ordnung sei. Noch im ersten Vierteljahr solle mit den Parteien in der Stadt über die Auftragsvergabe für die gesamte Sanierung an einen Generalunternehmer gesprochen werden.

Der hat eine Mammutaufgabe vor sich. Der Brandschutz muss erneuert werden. Die Gebäudetechnik soll ersetzt werden, Photovoltaik und eine Begrünung sollen aufs Dach. Eine energetische Sanierung ist geplant. Inzwischen nicht mehr zugelassene Baustoffe werden ausgetauscht und die Gebäudesubstanz muss insgesamt aufwendig wieder aufpoliert werden. Besucher werden von der künftigen Barrierefreiheit profitieren. Die Mitarbeitenden dürfen sich auf ein neues Bibliotheksystem freuen.

Außen pfui, innen hui - Nutzer loben ihre Bibliothek

Einige Bibliotheksbesucherinnen und Besucher bemängeln zwar die marode Bausubstanz, viele äußern sich aber mit einem großen Lob zur Kölner Zentralbibliothek. Das Haus habe einen hohen Präsenzbestand und habe auch Kindern viel zu bieten.

Abriss oder Sanierung?

Wie es weitergeht mit der Zentralbibliothek am Kölner Neumarkt ist offen. CDU und FDP sprechen sich bisher für einen Abriss aus. Die SPD möchte die Sanierungspläne vorantreiben. Die Grünen haben sich noch nicht entschieden. Sie wollen von der Verwaltung weitere informationen.