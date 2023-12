Body Shaming – Darf Cinderella nicht mollig sein?

Die Musicaldarstellerin Susann Ketley spielt die Hauptrolle in dem Musical "Cinderella", das am 9. Dezember Premiere hatte. Ketley steht noch am Anfang ihrer Karriere. Erst in diesem Jahr hat sie ihren Bachelor im Studiengang Musical an der Folkwang Universität der Künste in Essen absolviert. In der Kritik zur Premiere in der Oper Wuppertal musste sie in der Wuppertaler Rundschau lesen: "Mit ihrer Figur wird man wohl eher nicht "Germany’s next Topmodel."" Und: "Diese Ella ist hübsch, keine Frage, trotz des erhöhten Body-Mass-Index’."

Erhöhter Body Mass Index

Cinderella/Susann Ketley