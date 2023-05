Hitlergruß im Unterricht: Willicher Schule verstärkt Rassismus-Prävention

Das Gymnasium in Willich plant jetzt eine Projektwoche zum Thema. Es ist bereits Teils des Netzwerks "Schule ohne Rassismus und mit Courage".

Schulleiter Andreas Päßler will alles daran setzen, dass Rassismus an seiner Schule keinen Platz hat: "Wir haben jetzt das Ziel, dass wir wieder Ruhe reinbekommen und dass wir das, was am 20.04. passiert ist insgesamt, in dem Jahrgang, in dem Kurs und als Schulgemeinschaft aufarbeiten" .

Schüler bekommt Verweis

Es war der Geburtstag von Adolf Hitler, an dem drei Zehntklässler in Abwesenheit des Lehrers offenbar den Nationalsozialismus verherrlichten und den Hitlergruß gezeigt haben. Inzwischen steht fest: Zwei von ihnen werden nur vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen. Einer muss die Schule zum Sommer aber ganz verlassen.