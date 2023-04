"Mama, das war rassistisch": Rassismus beim Familientreffen

Wie subtil und verletzend Rassismus innerhalb der Familie sein kann, hat Alexandra Conrads erlebt. Sie ist Schwarz und wächst als Tochter weißer Eltern in einem katholischen Dorf im Rheinland auf. Außer ihr und ihrer Schwester ist die gesamte Familie weiß.

"Obwohl ihre Töchter Schwarz sind, haben sich meine Eltern nie mit dem Thema Rassismus beschäftigt." Alexandra Conrads, arbeitet heute als Anti-Rassismus-Trainerin

"Als Kind und Jugendliche hätte ich mein Leben auf keinen Fall als schwierig beschrieben. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, sie hatten bestimmt keine rassistischen Intentionen. Rückblickend erkenne ich jedoch ein großes Unwissen über Rassismus - und eine große Hilflosigkeit im Umgang damit.

Anti-Rassimus-Trainerin Alexandra Conrads

Meine Eltern haben oft zutiefst rassistische Begriffe benutzt. Sie wollten mich damit abhärten. Die Idee war: Wenn ich zuhause damit konfrontiert bin, dann ist es für mich nicht so schlimm, wenn ich es von anderen höre. Als mich dann zum Beispiel in der Kirchengemeinde jemand rassistisch bezeichnet hat, wurde darüber gelacht, auch aufgrund des fehlenden Verständnisses des Umfelds, wie tiefgreifend Rassismus wirkt und in welchen Formen er sich zeigen kann.

Je mehr Rassismus ich beim Älterwerden erfahren habe, desto weniger habe ich meinen Eltern davon erzählt. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen um mich machen. Im Studium habe ich angefangen, mich tiefer mit Rassismus zu beschäftigen. Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, in welcher Konstellation ich aufgewachsen bin. Das war extrem anstrengend und traumatisierend, im Nachhinein all die Dinge einordnen zu können. Mit Mitte 20 habe ich dann zum ersten Mal mit meinen Eltern offen darüber geredet. Für sie war das ein riesiger Schock."

Alexandra Conrads beschäftigt sich inzwischen beruflich mit Rassismus in Familien, als selbstständige Anti-Rassismus-Trainerin und Bildungsreferentin. Sie leitet Gruppen für weiße Eltern von nicht-weißen Kindern und lebt in Düsseldorf.

Rassismus in der Familie: Was dagegen tun?

Gibt es eine ideale Strategie für den Umgang mit Rassismus im Familienkontext? Alexandra Conrads sagt: Nein. Aber aus ihrer antirassistischen Beratungsarbeit kann sie einige Hinweise geben:

Wie ich mich verhalten kann, wenn ich Rassismus in der Familie erlebe