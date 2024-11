Wegen Anstiftung zur Ermordung seiner Ehefrau sowie Anstiftung zu besonders schwerem Raub mit Todesfolge hat das Landgericht Düsseldorf am Donnerstag einen Mann aus Ratingen zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rainer Drees ist überzeugt, dass der 46-Jährige seine Frau Anfang Mai heimtückisch töten lassen wollte, und zwar aus Angst vor den finanziellen Folgen einer Scheidung. Außerdem wollte er sie für die Trennung bestrafen, also aus niederen Beweggründen. Damit, so Rainer Drees, seien zwei Mordmerkmale erfüllt.

Frau in ihrem Auto in Langenfeld überfallen

Der Verurteilte mit seinen zwei Verteidigern

Die 45-jährige Frau war am 3. Mai von einem Unbekannten in ihrem Auto in der Nähe ihres Arbeitsplatzes in Langenfeld überfallen, zunächst mit einem Elektroschocker attackiert und dann mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Seit der Tat sitzt sie im Rollstuhl.

Auftragsanschlag gestanden, Mordabsicht bestritten

Im Prozess hatte der Angeklagte den Anschlag auf seine Frau gestanden. Er habe nicht mehr weiter gewusst und sie in seiner Not zuvor auch wiederholt bedroht. Der Auftrag an den für 2.000 Euro angeheuerten Täter sei damals ganz klar gewesen, erklärte sein Verteidiger.

Der 46-Jährige habe demnach seine Frau von der Scheidung abbringen und verhindern wollen, dass sie die beiden 11 und 13 Jahre alten Kinder mit in die Türkei nimmt.

Sollte Frau nur "einschüchtern"