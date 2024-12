Warum das Flugzeug das Fahrwerk nicht ausgefahren hat, ist nicht klar. Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Maschine beim Landeanflug in einen Vogelschwarm geraten sein könnte. Das könnte dazu geführt haben, dass das Fahrwerk blockiert war.

Jedes Jahr gibt gibt es weltweit tausende Zusammenstöße von Vögeln mit Flugzeugen. Allein in den USA waren es zwischen 1990 und 2023 nach Angaben der Luftfahrtbehörde FAA 291.600.

Vogelschläge sind ein Stück Alltag. Weltweit gibt es zwischen 300 und 400 Vogelschläge pro Tag - mit einer Schadenssumme von rund einer Milliarde Dollar pro Jahr. Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt

Eines der bekanntesten Beispiele ist die Notlandung eines Flugzeuges im New Yorker Hudson River in den USA vor 15 Jahren. Keine zwei Minuten war die US-Airways-Maschine in der Luft, als ein Schwarm Wildgänse in die Triebwerke geriet.

Pilot Chesley "Sully" Sullenberger rettete mit der berühmten Wasserlandung nicht nur alle 154 Menschen an Bord. Er verhinderte auch eine Absturz-Katastrophe im dicht besiedelten Manhattan.

In Deutschland registrierte der Deutsche Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) im vergangenen Jahr mindestens 1.779 Vogelschläge. So wie im Juni in Dortmund: