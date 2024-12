Der 77-Jährige, der allein in einem Reihenhaus in Mönchengladbach lebt, war am ersten Weihnachtsfeiertag offenbar im Keller seiner Wohnung gestürzt. Laut Feuerwehr verletzte sich der Rentner dabei so schwer, dass er aus eigener Kraft keine Hilfe holen konnte.

Am Samstag hörten Nachbarn Klopfgeräusche und alarmierten den Notruf. Rettungskräfte stiegen über ein Fenster in das Haus ein, fanden den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Unsere Quellen:

Feuerwehr Mönchengladbach

