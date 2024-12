Es ist nicht das erste Mal, dass sich Elon Musk öffentlich für die AfD stark macht. Erst vor kurzem hat er über seinen Kurznachrichtendienst X geschrieben: "Nur die AfD kann Deutschland retten". Heute wirbt er wieder für die AfD. Diesmal in einem ausführlichen Gastbeitrag in der Zeitung "Welt am Sonntag". Hier schreibt Musk, die AfD sei der letzte Funke Hoffnung für Deutschland.

Viel Kritik am Gastbeitrag von Elon Musk in der aktuellen "Welt am Sonntag"

Der Beitrag in der "Welt am Sonntag" stößt auf scharfe Kritik. Diese richtet sich nicht nur gegen Musk, der sich mit der Werbung für die AfD wiederholt in die inneren Angelegenheiten eines fremden Landes einmischt.

Die Kritik richtet sich auch gegen die Redaktion der "Welt am Sonntag" und den Axel Springer Verlag, zu dem die Zeitung gehört. Der Vorwurf: Die Zeitung lasse sich als Sprachrohr von Autokraten und deren Freunden missbrauchen.