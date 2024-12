Feinstaubwerte über Grenzwert - auch im Ruhrgebiet

Solche Wetterbedingungen können aber auch Folgen für die Gesundheit haben: In einigen Teilen Deutschlands können Schadstoffe nicht abziehen, es kommt zu erhöhten Werten von gesundheitsgefährdendem Feinstaub in der Luft. Am Sonntagvormittag wurden an etwa einem Viertel der Messstationen in Deutschland zu hohe Feinstaubwerte gemessen. Der Grenzwert liegt bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Vor allem Baden-Württemberg und Bayern, das Rhein-Main-Gebiet, das Saarland und Sachsen sind betroffen - und auch das Ruhrgebiet. Das zeigen Daten des Umweltbundesamtes.

Die Feinstoffbelastung kann laut WDR -Wetterredaktion in einer solchen Inversionswetterlage steigen, weil der Luftaustausch zwischen den übereinander liegenden Luftschichten in solchen Wetterlagen nicht stattfinden kann. Es sammeln sich dann Feuchtigkeit und Abgase in der Kaltluft in Bodennähe und sitzen dort wegen der wärmeren "Luftdecke" darüber quasi fest.

Risikogruppen: Besser Anstrengung im Freien meiden

Das Umweltbundesamt empfiehlt Menschen, die unter erhöhten Feinstaubwerten leiden, an belasteten Orten körperlich anstrengende Beschäftigungen im Freien zu vermeiden. Feinstoff einzuatmen gilt als gesundheitsgefährdend, kann zu vorübergehenden Belastungen der Atemwege bis hin zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen führen. Feinstaub kommt unter anderem durch Fahrzeuge, Heizkraftwerke und Kaminöfen in die Luft.