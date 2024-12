Baskets Bonn müssen gegen Göttingen noch einmal zittern

Die Bonner gewannen am Sonntag in eigener Halle mit 80:67 (42:27) und halten damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. Mit nun sieben Siegen und sechs Niederlage nach 13 Partien stehen die Bonner auf Rang neun, der für die Qualifiaktion für die Play-Ins reichen würde. Göttingen hat weiter erst einen Sieg auf dem Konto und bleibt Tabellenletzter.