Übach-Palenberg: Keine Hundesteuer für Kampfhunde aus dem Tierheim?

Hunde als Steuer-Sparmodell ?

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung könnten Menschen, die sich einen Hund anschaffen wollen, in Übach-Palenberg also viel Geld sparen. Erst recht, wenn es sich um einen Kampfhund handelt. Grundsätzlich steht die regierende CDU einer Steuerbefreiung von Hunden aus dem Tierheim zwar nicht abgeneigt gegenüber. Doch es gibt zwei Bedingungen: Sie möchte die Befreiung von 24 auf 12 Monate reduzieren - und die Regelung soll nur für Hunde aus dem Heinsberger Tierheim gelten.

Es muss geredet werden

Die CDU sieht Diskussionsbedarf. Denn die Frage lautet: Wie schafft man es, Tierheimhunde zu bevorzugen, ohne gleichzeitig die Zahl der Kampfhunde in Übach-Palenberg deutlich zu erhöhen? Schon jetzt, so die Christdemokraten, gebe es genügend Bürger, die Angst vor kleinen Hunden haben.

Die Grünen finden es dagegen wichtig, auch Kampfhunde in die Überlegungen mit einzubeziehen. So glaubt die Partei, dass die Mitarbeiter von Tierheimen genau wissen, wem sie welchen Hund anvertrauen. Nicht jeder bekomme dort einen Kampfhund, nur weil er es wolle, sagen die Grünen. Ohnehin brauche man für die Haltung einen so genannten "Hundeführerschein".

Entscheidung bis Ende des Jahres

In den kommenden Tagen will die CDU das Thema nach Auskunft der Stadt nochmals intensiv mit den Grünen beraten. Ob es bereits in der nächsten Ratssitzung am 10. Oktober eine Entscheidung geben werde, könne noch nicht gesagt werden, sagt eine Sprecherin der Stadt. Aber bis Ende des Jahres werde ganz sicher eine Entscheidung fallen.

Unsere Quellen:

Stadtverwaltung Übach-Palenberg

Ratsfraktion von "Bündnis 90/Die Grünen"

Ratsfraktion der CDU

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR-Hörfunk in den "Lokalzeit Nachrichten aus Aachen".