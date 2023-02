Der mutmaßliche Täter Ibrahim A., 33 Jahre alt

Der mutmaßliche Täter ist Ibrahim A., 33 Jahre alt, staatenloser Palästinenser. Ab Januar 2015 lebt er in einer städtischen Unterkunft für Geflüchtete in Bad Münstereifel-Iversheim. Das Haus liegt direkt an der Erft. Sein Anwalt Björn Seelbach beschreibt ihn als einen netten, fröhlichen Typen damals.

Depressive Phasen mit Selbstmord-Gedanken

Doch es gab wohl auch eine andere Seite, erzählt jemand, der ihn seit seiner Zeit in Bad Münstereifel kennt. Die Person will anonym bleiben. Im Gespräch berichtet sie, dass Ibrahim A. auch depressive Phasen hatte: „Er hatte häufiger geäußert, dass er nicht mehr leben wolle, weil er nicht zurecht kommt in der Welt, weil es zu viele Dinge gab, die ihm große Schmerzen bereiten.“

Unterkunft von Ibrahim A. in Bad Münstereifel-Iversheim

Das könnte an seiner Kindheit liegen, er ist in Gaza-Stadt in einem Flüchtlingslager aufgewachsen. Dorthin war seine Familie vor der Hamas geflohen. Die Zustände dort müssen schlimm gewesen sein. In Bad Münstereifel betäubt Ibrahim A. seinen Schmerz mit Drogen. Er raucht Cannabis. Das habe ihn leichter reizbar gemacht. Seine Zündschnur sei kürzer geworden, berichtet die Person.

Suche nach Therapie scheitert