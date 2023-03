In Hürth wird in Zukunft aus Klärschlamm Energie

Stand: 30.03.2023, 13:55 Uhr

In Hürth hat das Energieunternehmen RWE mit dem Bau eines Kraftwerks begonnen, in dem nur noch Klärschlamm verbrannt werden soll. In drei Jahren soll die Anlage fertig sein. Mit einem symbolischen Spatenstich erfolgt am Nachmittag der Startschuss für das Projekt.

Von Heinz Horst