Klimaaktivisten protestieren im Tagebau Hambach

Rund um den besetzten Bagger haben sich zahlreiche Sicherheitskräfte des Tagebaubetreibers RWE versammelt. Im strömenden Regen blicken die Männer immer wieder nach oben. Oberhalb der Kabine mit der Steuerung stehen in etwa 40 Metern Höhe mehrere Personen in einer Reihe. Laut RWE haben sie sich dort angekettet. Man zeige Solidarität mit den Klimaaktivisten in Lützerath, sagt ein Sprecher der Besetzer. Dort harren immer noch zwei Kohlegegner in einem Tunnel aus.

Der Bagger hat mittlerweile seinen Betrieb eingestellt.

Fünf bis acht Besetzer auf Bagger

RWE spricht von fünf Personen, die am frühen Morgen bei Kerpen Manheim in den Tagebau Hambach eingedrungen seien. Die Kohlegegner selber sagen, es seien mindestens acht Klimaaktivisten, die den Bagger geentert hätten. Der besetzte Bagger befindet in der Nähe des Hambacher Forsts. Hier wird Kies und Sand für die Böschungen des künftigen Tagebausees abgebaut. Die Polizei ist mittlerweile vor Ort. Wann sie de Demonstranten vom Bagger holen will, ist noch unklar.