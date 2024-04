Mark Uth - Ur-Kölner mit felsenfestem Glauben

Uth erstmal nur Joker

Der Stürmer, der in seiner Zeit beim 1. FC Köln bisher viel zu oft und lange verletzt war, um nachhaltig hätte helfen zu können, glaubt nach wie vor an die Bundesliga: "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir drin bleiben." Seine Worte von einer Medienrunde am Mittwoch erscheinen nicht ganz uneigennützig - schließlich gilt Uths Vertrag nur für die oberste Spielklasse. Im Falle eines Abstieges könne er "seinen Vertrag nicht erfüllen".

Das klingt erstmal nach viel Zuversicht und als ob sich Uth gehörig etwas für die Partie beim FSV vorgenommen hat. Leider wird er das wie so oft nicht von Beginn an zeigen können. Der 32-Jährige ist gerade erst wieder fit, feierte gegen Darmstadt in den Schlussminuten sein Comeback.