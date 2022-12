Die letzten Briketts - im Westen gepresst

RWE stellt die Brikettproduktion planmäßig wegen des Kohleausstiegs ein.

Das sei seinerzeit im Kohleausstiegsgesetz so vereinbart und nicht mehr nachverhandelt worden, sagt Dr. Christian Forkel, Geschäftsführer RWE Veredelung. Jetzt werden in Deutschland nur noch in der Niederlausitz Briketts hergestellt.

Briketts im Rheinischen Revier mit langer Tradition

Brikettfabrik Wachtberg in Frechen

Vor gut 145 Jahren kamen die Pressen ins Rheinland. Überall entstanden Fabriken, ob in Türnich, Liblar, Horrem oder eben 1902 Wachtberg in Frechen. In der Hochphase, den 1940er und 1950er Jahren, wurden jährlich mehr als 13 Millionen Tonnen Briketts hergestellt und verfeuert.

Doch dann stiegen immer mehr Haushalte auf Öl oder Gas um. Die meiste Braunkohle wurde zur Stromproduktion verfeuert. Die Brikettfabriken verschwanden wieder. Seit 1995 ist Wachtberg die einzige und letzte Brikettfabrik in Deutschland. Nun schließt auch sie. Denn die Verbrennung von Kohle erzeugt das klimaschädliche CO². 2020 wurde der Kohleausstieg beschlossen.