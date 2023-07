Pilot aus Solingen stirbt bei Flugzeugabsturz in Italien

In dem Flugzeug war laut der italienischen Behörden nur der Pilot. Er war mit der Maschine Typs Cessna FR 182 von einem Flugplatz in Trient in Richtung Verona gestartet. Die Staatsanwaltschaft von Verona hat eine Untersuchung der Unglückursache angekündigt, so die italienische Flugsicherheitsbehörde.